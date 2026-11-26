I Carabinieri della Stazione di Vizzini, al termine di un intervento effettuato nel pomeriggio, hanno denunciato un 22enne ritenuto responsabile del reato di “resistenza a Pubblico Ufficiale”, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. In particolare, i militari dell’Arma impegnati in un servizio di controllo nel centro abitato del comune di Vizzini, finalizzato al monitoraggio dell’elevato numero di persone in occasione di un evento musicale in piazza Marconi, sono intervenuti in un bar poco distante, dove era stata segnalata una lite tra due persone ancora in atto. Gli operanti, in sinergia con la Centrale Operativa della Compagnia di Palagonia, arrivati nel punto di interesse hanno trovato un giovane che, identificato compiutamente per un 22enne già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, si presentava ancora con evidenti segni di una recente colluttazione, con la maglietta vistosamente strappata in più punti.

L’altro giovane che, poco prima, avrebbe ingaggiato con lui una colluttazione, verosimilmente scattata per motivi passionali legati ad una ragazza, si era già dileguato. Cercando di ricondurre il 22enne alla calma gli operanti hanno invitato il giovane ad esporre quanto accaduto al fine di poter procedere alle necessarie attività di Polizia Giudiziaria, tuttavia, questi, manifestando un atteggiamento non collaborativo ed esagitato ha iniziato ad urlare nei confronti dei Carabinieri. Il giovane, dimostratosi completamente refrattario agli inviti alla calma e palesando una crescente aggressività, anche nei confronti di una terza persona che si era inserita nel tentativo di tranquillizzarlo, e che è stata poi colpita fisicamente, è stato bloccato in sicurezza dai Carabinieri e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, deferito all’Autorità Giudiziaria.