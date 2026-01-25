Con uno scooter con targa e telaio modificati, denunciato per riciclaggio

Nell’ambito dei servizi di prevenzione disposti dal Comando Provinciale di Catania, volti al contrasto di ogni forma d’illegalità diffusa, tra cui, in particolare, i cosiddetti “reati predatori”, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Paternò hanno denunciato un 18enne del posto, per il reato di “riciclaggio” di uno scooter.

In tarda serata, verso le 23:00, una “gazzella” dell’Arma, nel transitare lungo la via Nicolosi, ha scorto un giovane, a bordo di un ciclomotore, il quale, non appena si è accorto della presenza dei Carabinieri, ha accelerato la marcia tendando la fuga.

Immediatamente i militari dell’Arma lo hanno inseguito fino ad arrivare all’altezza dell’incrocio con via degli Abruzzi dove lo hanno raggiunto e bloccato in sicurezza.

Una volta identificato per un 18enne di Paternò gli operanti hanno controllato il mezzo che è risultato con il numero di telaio abraso, senza targa e con il telaio colorato di vernice nera. Il 18enne era sprovvisto di carta di circolazione, mentre, l’impianto elettrico si presentava manomesso e nessuna chiave era inserita nel cilindretto di accensione.

Una volta delineati tutti i dettagli del quadro investigativo, il 18enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per “riciclaggio”.

Lo scooter, poi, è stato sequestrato, in attesa di ulteriori verifiche che permettano di risalire al proprietario al quale, molto probabilmente, è stato rubato.