Catania

Con uno scooter con targa e telaio modificati, denunciato per riciclaggio

Lo scooter, poi, è stato sequestrato, in attesa di ulteriori verifiche che permettano di risalire al proprietario al quale, molto probabilmente, è stato rubato

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Nell’ambito dei servizi di prevenzione disposti dal Comando Provinciale di Catania, volti al contrasto di ogni forma d’illegalità diffusa, tra cui, in particolare, i cosiddetti “reati predatori”, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Paternò hanno denunciato un 18enne del posto, per il reato di “riciclaggio” di uno scooter.

In tarda serata, verso le 23:00, una “gazzella” dell’Arma, nel transitare lungo la via Nicolosi, ha scorto un giovane, a bordo di un ciclomotore, il quale, non appena si è accorto della presenza dei Carabinieri, ha accelerato la marcia tendando la fuga. 

Immediatamente i militari dell’Arma lo hanno inseguito fino ad arrivare all’altezza dell’incrocio con via degli Abruzzi dove lo hanno raggiunto e bloccato in sicurezza. 

Una volta identificato per un 18enne di Paternò gli operanti hanno controllato il mezzo che è risultato con il numero di telaio abraso, senza targa e con il telaio colorato di vernice nera. Il 18enne era sprovvisto di carta di circolazione, mentre, l’impianto elettrico si presentava manomesso e nessuna chiave era inserita nel cilindretto di accensione.   

Una volta delineati tutti i dettagli del quadro investigativo, il 18enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per “riciclaggio”. 

Lo scooter, poi, è stato sequestrato, in attesa di ulteriori verifiche che permettano di risalire al proprietario al quale, molto probabilmente, è stato rubato. 

