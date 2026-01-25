Maxi rissa in piazza a Licata, denunciati 5 minorenni 

È di cinque denunce il bilancio dell’attività investigativa della polizia di Licata sulla maxi rissa avvenuta qualche settimana fa nella centralissima piazza Sant’Angelo. I protagonisti sono tutti minorenni – tra i 16 e 17 anni – adesso deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni di Palermo.

I poliziotti del locale commissariato erano intervenuti in seguito ad una segnalazione ma, al loro arrivo, i ragazzini si erano dileguati. Sono state però fondamentali le diverse telecamere di sicurezza che insistono nella zona che hanno permesso di identificare e dare un nome e cognome ai protagonisti della zuffa.