Apertura

Maxi rissa in piazza a Licata, denunciati 5 minorenni 

È di cinque denunce il bilancio dell’attività investigativa della polizia sulla maxi rissa avvenuta nella centralissima piazza Sant’Angelo

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

È di cinque denunce il bilancio dell’attività investigativa della polizia di Licata sulla maxi rissa avvenuta qualche settimana fa nella centralissima piazza Sant’Angelo. I protagonisti sono tutti minorenni – tra i 16 e 17 anni – adesso deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni di Palermo.

I poliziotti del locale commissariato erano intervenuti in seguito ad una segnalazione ma, al loro arrivo, i ragazzini si erano dileguati. Sono state però fondamentali le diverse telecamere di sicurezza che insistono nella zona che hanno permesso di identificare e dare un nome e cognome ai protagonisti della zuffa. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Dopo Harry sulla spiaggia delle dune spuntano i resti di un vecchio chiosco
Catania

Sequestrati oltre 2,5 chili di droga, un arresto
Catania

Con uno scooter con targa e telaio modificati, denunciato per riciclaggio
Catania

Droga, arrestati due pusher minorenni
Palermo

Sorpresi a cacciare nel parco naturale delle Madonie, denunciati 8 bracconieri
di Gioacchino Schicchi

“Ricatti”, veleni e le regole del gioco: è lo spoil system, bellezza
banner italpress istituzionale banner italpress tv