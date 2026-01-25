Agrigento

Aggredisce la mamma in strada, intervengono i carabinieri 

È successo l’altro giorno a pochi passi dalla via Imera, nel centro della Città dei templi

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

È una delicata vicenda familiare quella che viene direttamente dal centro di Agrigento dove un figlio, all’ennesimo litigio, avrebbe aggredito la mamma in strada. È successo l’altro giorno a pochi passi dalla via Imera, nel centro della Città dei templi.

Secondo quanto ricostruito non sarebbe stata la prima discussione tra madre e figlio. Negli ultimi tempi, infatti, gli animi sarebbero stati accesi con il genitore che però ha sempre difeso e protetto il ragazzo evitandogli guai giudiziari.

L’ultimo episodio è avvenuto in mezzo la strada. Il ventenne avrebbe strattonato e aggredito la donna, una cinquantenne. Qualcuno ha notato la scena e ha chiamato le forze dell’ordine con i carabinieri che sono intervenuti a riportare la calma. Questa volta la mamma starebbe pensando di sporgere denuncia. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Con uno scooter con targa e telaio modificati, denunciato per riciclaggio
Catania

Droga, arrestati due pusher minorenni
Palermo

Sorpresi a cacciare nel parco naturale delle Madonie, denunciati 8 bracconieri
di Gioacchino Schicchi

“Ricatti”, veleni e le regole del gioco: è lo spoil system, bellezza
Apertura

La mafia dei pascoli nella valle del Belice, chieste 5 condanne 
Agrigento

Aggredisce la mamma in strada, intervengono i carabinieri 
banner italpress istituzionale banner italpress tv