Palermo

Sorpresi a cacciare nel parco naturale delle Madonie, denunciati 8 bracconieri

I presunti bracconieri sono stati intercettati dai militari all’interno della riserva, dove vige divieto assoluto di attività venatoria

Pubblicato 5 secondi fa
Da Redazione

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese nell’ambito delle attività di monitoraggio del territorio, finalizzate alla prevenzione dei reati, rivolgono particolare attenzione alle zone inserite nel perimetro del Parco Naturale Regionale delle Madonie. In particolare i militari della stazione Carabinieri di Caltavuturo assicurano un presidio capillare e ininterrotto in un’area caratterizzata da un alto valore naturalistico e da una geografia complessa, che richiede la massima salvaguardia.

Al riguardo nei giorni scorsi, nel corso di una operazione mirata condotta in contrada Favara di Caltavuturo – zona classificata come area naturale protetta e compresa nel Parco naturale Regionale delle Madonie,  i Carabinieri hanno denunciato a piede libero 8 uomini di età compresa tra i 47 e i 64 anni. L’accusa è di attività venatoria fraudolenta in aree protette; contestualmente, si è preceduto al ritiro cautelativo delle armi in loro possesso.

I presunti bracconieri sono stati intercettati dai militari all’interno della riserva, dove vige divieto assoluto di attività venatoria; a seguito delle verifiche, sono ritirati i porto d’arma e sequestrati complessivamente 9 fucili da caccia e 106 munizioni di vario calibro. L’intera dotazione, presumibilmente impiegata per la caccia illegale nella zona protetta, è stata sottoposta a sequestro. L’intervento dell’Arma nell’aria madonita conferma la continua vigilanza e dedizione quotidiana dei carabinieri nella tutela dell’ambiente e del patrimonio della biodiversità, a protezione di un bene che appartiene all’intera collettività.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Sorpresi a cacciare nel parco naturale delle Madonie, denunciati 8 bracconieri
Apertura

La mafia dei pascoli nella valle del Belice, chieste 5 condanne 
Agrigento

Aggredisce la mamma in strada, intervengono i carabinieri 
di Gioacchino Schicchi

“Ricatti”, veleni e le regole del gioco: è lo spoil system, bellezza
Agrigento

Aica, un tavolo tecnico con i gestori del servizio idrico per superare criticità
Apertura

Picchia la moglie e le brucia l’auto nel giorno di Natale, arrestato favarese
banner italpress istituzionale banner italpress tv