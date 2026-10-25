Catania

Controlli antidroga: trovate dosi di crack, cocaina e quasi 5 mila euro in contanti

Nella casa sono stati trovati anche strumenti per la pesatura e il confezionamento delle dosi, insieme ad una considerevole somma in denaro di 4.740 euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha eseguito mirati controlli antidroga in diversi quartieri della città, nell’ambito delle azioni di contrasto al fenomeno dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti disposte dalla Questura di Catania.

In particolare, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno controllato un catanese di 28 anni, sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati in materia di droga e armi. L’uomo ha aperto la porta di casa per consentire ai poliziotti di entrare, ritenendo, probabilmente, che si trattasse di uno dei controlli di routine cui vengono quotidianamente sottoposti i soggetti destinatari di misure limitative della libertà personale. In realtà, i poliziotti hanno perquisito l’abitazione, che è risultata ben protetta da un sistema di videosorveglianza. Sotto ad una bombola del gas, i “Falchi” hanno trovato 22 involucri di cocaina e crack per un peso di 7,60 grammi. Nella casa sono stati trovati anche strumenti per la pesatura e il confezionamento delle dosi, insieme ad una considerevole somma in denaro di 4.740 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati e l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Nella stessa giornata, un ulteriore controllo ha riguardato la zona dell’Antico Corso, dove nei pressi di via Santa Maria della Catena, i poliziotti della Squadra Mobile ha fermato un 54enne mentre si trovava alla guida di uno scooter. La perquisizione effettuata sul posto ha permesso di sequestrare un involucro, in cellophane termosaldato con circa 30 grammi di cocaina. Fermato per un controllo di routine, l’uomo, con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

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