Droga, scoperte 90 piante di canapa in un garage: indagini

Una serra di droga realizzata in un garage nel rione Picanello di Catania e alimentata con strumenti allacciati abusivamente alla rete elettrica è stata scoperta dalla polizia. Agenti delle Volanti hanno sequestrato 90 piante di canapa indiana in vaso, dell’altezza di 150 cm, 41 steli in fase di essiccazione lunghi circa 120 cm, e diverse infiorescenze già essiccate per un peso di 576 grammi. Sequestrate anche 24 lampade solari, 24 trasformatori e parte dei tubi di areazione. Sono in corso le indagini volte all’individuazione dei responsabili.