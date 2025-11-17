Catania
Due scosse di terremoto magnitudo 2.6 sull’Etna
Due scosse di terremoto sono state registrate sull'Etna dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania
Due scosse di terremoto sono state registrate sull’Etna dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania: la prima alle 04.36 di magnitudo 2.6 su Monte Fontana, in territorio di Milo, la seconda alle 05.30 di magnitudo 2.4, in territorio di Pedara. Diversi i due ipocentri delle due scosse: la prima a 3,7 chilometri di profondità, la seconda molto superficiale, a zero chilometri, valore che l’ha resa nettamente avvertibile in diversi paesi etnei. Non si registrano danni a cose o persone.
Redazione
0 commenti