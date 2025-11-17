Oggi i funerali di Carlo Pendola: a Santa Margherita di Belice sarà lutto cittadino

Si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 15:00 in Chiesa Madre a Santa Margherita di Belice le esequie del giovane Carlo Pendola, che ha perso la vita a causa di un incidente stradale autonomo la notte di sabato.

Il sindaco Gaspare Viola, ha proclamato il lutto cittadino; si stringono attorno alla famiglia anche le comunità di Menfi, Montevago e Sambuca, sconvolte per la terribile tragedia che ha colpito il giovane Carlo.

“Nella fede e nella speranza cristiana, tutta la comunità accompagna i suoi cari con la preghiera, invocando dal Signore conforto e pace in questo momento di grande sofferenza”, si legge nella nota di cordoglio della Comunità Ecclesiale di Santa Margherita di Belìce.