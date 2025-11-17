Gli studenti dell’Istituto Galilei di Canicattì al Palazzo della Provincia

Si e’ svolta, con successo, presso il Libero Consorzio Comunale la visita degli studenti dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Galilei” di Canicatti, accompagnati dai docenti Antonella Inglima e Alessandra Turco, alla scoperta del patrimonio culturale della città di Agrigento.

Un progetto promosso dalla Dirigente Settore Pubblica Istruzione e Affari Generali Maria Antonietta Testone per far conoscere ai ragazzi i luoghi del territorio e condividere il percorso didattico e formativo.

Oltre 30 ragazzi hanno partecipato ad un percorso alla scoperta dei luoghi del Libero Consorzio Comunale, iniziativa che ha trovato la disponibilità del Presidente Giuseppe Pendolino.

Il Palazzo della Provincia, la Scala Reale, la Biblioteca Provinciale e l’Officina delle Tradizioni Popolari Siciliane, sono state le tappe principali degli studenti accompagnati dai funzionari dell’Ente che hanno illustrato gli spazi culturali, oggetto della visita.

I ragazzi hanno visitato il Palazzo della Provincia, partendo proprio dalla Biblioteca Provinciale con l’Enciclopedia delle scienze, delle arti e dei mestieri di Denis Diderot e Jean-Baptiste D’Alembert, una delle opere fondamentali dell’Illuminismo europeo.

Il percorso ha previsto, altresì, la visita presso la Scala Reale, la Galleria dei Presidenti, l’Aula Consiliare “ Luigi Giglia “ ed infine l’Officina delle Tradizioni Popolari.

All’interno dell’Aula consiliare gli studenti hanno ascoltato gli interventi dei funzionari dell’Ente partecipando al dibattito con domande e curiosità.