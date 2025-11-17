Apertura

Maxi furto nell’abitazione di una pensionata, rubati 50mila euro tra soldi e gioielli 

All’anziana non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire ai responsabili del maxi furto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Riesce a farsi aprire il portone di casa da una pensionata, scambiandosi per una conoscente, arrivando addirittura a intrattenere una chiacchierata per qualche momento. Attimi che sono costati carissimi ad una donna di 83 anni che si è vista portare via quanto di valore avesse in casa: soldi e gioielli per un valore di circa 50mila euro. È successo negli scorsi giorni nel centro di Sciacca.

La pensionata ha aperto il portone ad una donna scambiandola per una conoscente. Poco dopo, addirittura, la ragazza è riuscita ad entrare nell’appartamento per qualche chiacchiera. Probabilmente un complice, anche se la circostanza è ancora da accertare, ha approfittato di questo momento e ha rubato i preziosi ed il denaro. All’anziana non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire ai responsabili del maxi furto. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 3
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sciacca

Sciacca, successo di pubblico per la prima nazionale “Deep Coral”
PRIMO PIANO

Oggi i funerali di Carlo Pendola: a Santa Margherita di Belice sarà lutto cittadino
Apertura

Maxi furto nell’abitazione di una pensionata, rubati 50mila euro tra soldi e gioielli 
Apertura

Appalti pilotati, oggi l’ultimo interrogatorio con l’ex braccio destro di Cuffaro
Apertura

Tratta di esseri umani, tre arresti
Agrigento

Giornata nazionale degli alberi, nel Parco Livatino due querce per Falcone e Borsellino