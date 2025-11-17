PRIMO PIANO

In scooter con 2 chili di cocaina, arrestato

Lo stupefacente, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 300mila euro

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

In scooter elettrico con due chili di droga forza un posto di blocco, ma viene raggiunto e arrestato. Accade ad Alcamo, nel Trapanese, dove i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 65enne, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, i militari hanno intimato l’alt all’uomo in sella a uno scooter elettrico. Il 65enne, però, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha effettuato una manovra repentina, scontrandosi con l’auto dei carabinieri e perdendo il controllo del mezzo.

A quel punto ha tentato una fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato. Con sé aveva due panetti di cocaina per un peso di oltre 2 chili. Lo stupefacente, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 300mila euro. Dopo la convalida dell’arresto, è stato condotto in carcere.

