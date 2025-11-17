In scooter con 2 chili di cocaina, arrestato
In scooter elettrico con due chili di droga forza un posto di blocco, ma viene raggiunto e arrestato. Accade ad Alcamo, nel Trapanese, dove i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 65enne, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.
Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, i militari hanno intimato l’alt all’uomo in sella a uno scooter elettrico. Il 65enne, però, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha effettuato una manovra repentina, scontrandosi con l’auto dei carabinieri e perdendo il controllo del mezzo.
A quel punto ha tentato una fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato. Con sé aveva due panetti di cocaina per un peso di oltre 2 chili. Lo stupefacente, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 300mila euro. Dopo la convalida dell’arresto, è stato condotto in carcere.