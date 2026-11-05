Erano diventati ritrovo di pregiudicati, chiusi bar e sala scommesse
Sono stati identificati, in più occasioni, soggetti ritenuti responsabili di reati di particolare allarme sociale, quali furto, rapina, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti,
Due provvedimenti di sospensione dell’attività di due distinti esercizi commerciali sono stati notificati dalla Polizia di Stato, in quanto ritenuti ritrovo abituale di pregiudicati. Si tratta di un chiosco-bar del quartiere Cibali e di un centro scommesse del quartiere Antico Corso. Entrambi i provvedimenti di chiusura temporanea sono stati emessi dal Questore di Catania, secondo le prerogative dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e sono stati notificati ai rispettivi titolari. I provvedimenti scaturiscono dalle costanti azioni di controllo nei bar, pub, chioschi e centri scommesse volte a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico.
In particolar modo, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Nesima” hanno apposto i sigilli ad un chiosco-bar della zona Cibali dove spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, violenza sessuale, atti persecutori, incendio, nonché reati da stadio, quali il lancio di materiale pericoloso, lo scavalcamento e l’invasione di campo in occasione di partite di calcio. Nel corso dei controlli, eseguiti in più occasioni, tra i clienti abituali sono stati identificati ultras già sottoposti a Daspo e persone sottoposte a misure di prevenzione e a misure cautelari non detentive, al punto da costituire un concreto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Analogamente, i poliziotti del Commissariato sezionale “Centrale” hanno eseguito il provvedimento di sospensione dell’attività di un bar-centro scommesse della zona di via Santa Maria della Catena, a seguito dei diversi controlli, svolti in un significativo arco temporale, in cui è stata constatata la presenza di soggetti pregiudicati per reati come associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio. Sulla base di quanto rilevato dai poliziotti di “Nesima” e del “Centrale”, ultimata l’attività istruttoria portata avanti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, è stata disposta la chiusura delle due distinte attività commerciali per 7 giorni, secondo quanto previsto dall’art.100 del TULPS.