Uccise ufficiale della Marina per un debito sull’affitto, condannato a 17 anni di carcere

Diciassette anni di carcere per Francesco Mirabella, 32 anni, riconosciuto colpevole dell’assassinio di Giuseppe Pellizzeri, ufficiale della Marina di 37 anni, ucciso a Siracusa il 10 giugno 2025 durante una lite per un debito d’affitto. Il verdetto è stato pronunciato dal gup del tribunale aretuseo con il rito abbreviato, nonostante la richiesta della Procura fosse di 16 anni e 8 mesi.

All’origine della vicenda, secondo la ricostruzione accusatoria, le somme non versate per un immobile. Il confronto degenerò in strada, dove Pellizzeri venne raggiunto da colpi d’arma da fuoco al torace e alla spalla. Mirabella si presentò ai carabinieri alcune ore più tardi.