Uccise ufficiale della Marina per un debito sull’affitto, condannato a 17 anni di carcere
All’origine della vicenda, secondo la ricostruzione accusatoria, le somme non versate per un immobile. Il confronto degenerò in strada
Diciassette anni di carcere per Francesco Mirabella, 32 anni, riconosciuto colpevole dell’assassinio di Giuseppe Pellizzeri, ufficiale della Marina di 37 anni, ucciso a Siracusa il 10 giugno 2025 durante una lite per un debito d’affitto. Il verdetto è stato pronunciato dal gup del tribunale aretuseo con il rito abbreviato, nonostante la richiesta della Procura fosse di 16 anni e 8 mesi.
All’origine della vicenda, secondo la ricostruzione accusatoria, le somme non versate per un immobile. Il confronto degenerò in strada, dove Pellizzeri venne raggiunto da colpi d’arma da fuoco al torace e alla spalla. Mirabella si presentò ai carabinieri alcune ore più tardi.