Naturalmente Agrigento, ecco i prossimi appuntamenti tra slow e green

Prima la voce di Rosa Balistreri e i versi di Ignazio Buttitta, poi, la mattina dopo, il sentiero di San Biagio, dove in pochi passi si passa da un santuario rupestre a un mulino, dalle porte dell’antica Akragas a un bunker. Prosegue Naturalmente Agrigento, il progetto che continua a invitare chi abita la città e chi la visita, a conoscerla camminando: e i visitatori mostrano di apprezzare moltissimo le iniziative, scoprendo siti inediti o comunque narrati in maniera differente, molto più “green”. A novembre si entrerà nelle antiche masserie di Ragabo e si cercheranno le storie del Rabato, si guarderà Agrigento attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica e si tornerà al Teatro Pirandello per ascoltare le donne a cui il drammaturgo ha dato voce.

Sabato (7 novembre) alle 17, a Villa Bonfiglio, torna La terra ha voce, omaggio a Ignazio Buttitta e Rosa Balistrerhe ha già avuto un grande successo: i versi del poeta e i canti resi inconfondibili dalla voce di Rosa raccontano la memoria, il lavoro e la forza della gente di Sicilia. Domenica alle 9, dal cimitero di Bonamorone, si parte invece per San Biagio, escursione con la guida turistica e culturale Marco Falzone. Il percorso tocca la chiesa di San Biagio, il santuario rupestre, la necropoli greca e il mulino, poi Porta II, il bunker di casa Sanfilippo, il quartiere punico e Porta I. I posti sono limitati, prenotazioni al 380 7985180.

Venerdì 13 novembre alle 17.30, nell’atrio del Teatro Pirandello, si incontrano due donne che la letteratura ha consegnato al giudizio degli altri. Sono Marta Ajala, protagonista del romanzo di Pirandello, L’esclusa, ed Esmeralda, la zingara di Notre-Dame de Paris, le loro vicende si incrociano sul peso delle convenzioni e delle apparenze. Con Arianna Vassallo, Manuela Bennardo e Gabriele Puma, coreografie di Siria Crapanzano. Prenotazioni al 338 1911129.

Sabato 14 novembre alle 9, si cambia paesaggio. Dal cimitero di Piano Gatta si parte con Archeo Trekking Tour per Ragabo, dove le masserie sorte con la colonizzazione baronale conservano le tracce della vita quotidiana del latifondo. Visitandole si potrà capire come erano organizzate le case rurali, quali attività vi si svolgevano e come il lavoro di generazioni abbia modellato la campagna agrigentina. Domenica 15 novembre, dalle 9.30 alle 13, sarà il fotografo Angelo Pitrone a proporre un altro modo di leggere la città: il workshop parte dal Circolo dei Nobili e prosegue all’aperto, cercando luoghi, persone, dettagli e atmosfere da raccontare per immagini. Prenotazioni al 328 1828905.

Giovedì 19 e giovedì 26 novembre due giornate dedicate alle scuole coinvolte nel laboratorio Mare Nostrum: sicostruirà un grande diorama che dalla città attraversa la spiaggia e scende sott’acqua, fino al mare aperto. Il paesaggio prende forma pezzo dopo pezzo e consente di osservare come cambiano gli ambienti dalla terraferma ai fondali.

La mattina di sabato 21 novembre, si torna a Villa Bonfiglio per la Giornata nazionale degli alberi. Domenica 22 novembre alle 9.30 un altro percorso alla scoperta di Agrigento invisibile: il nuovo itinerario, da piazza Pirandello al Rabato, segue il filo delle storie di chi ha abitato questi luoghi, tra personaggi, mestieri, tradizioni, leggende e memorie popolari.

Venerdì 27 novembre alle 17, nel foyer del Teatro Pirandello, tocca a Pupe, siamo! Donne, maschere e fili invisibili nell’universo pirandelliano: da Ersilia Drei di Vestire gli ignudi a Donata Genzi di Trovarsi, fino alla Figliastra dei Sei personaggi in cerca d’autore, la performance attraversa le storie di donne alle prese con ruoli che altri hanno scritto per loro, arrivando a lambire i tanti casi di violenza sulle donne dei nostri giorni. Alle parole di Pirandello si intrecciano le musiche di Mia Martini, Gabriella Ferri, Cesare Cremonini, Elisa e La Niña. Con Arianna Vassallo, Adriana Patti, Elena Nicotra e Marzia Pirrera. Informazioni e prenotazioni al 338 1911129.

La partecipazione è sempre gratuita. Programma su www.naturalmenteagrigento.it.

È disponibile gratuitamente anche l’App AgreenGento.

Il progetto di valorizzazione turistica Naturalmente Agrigento è promosso dal Comune di Agrigento conCoopCulture, che lo realizza con ODDAgency, con il coinvolgimento sul territorio della Pro Loco Agrigento e con i partner Archeo Trekking Tour e Visit Agrigento. Il programma prosegue fino a dicembre con appuntamenti dedicati alla scoperta del patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico e culturale della città.