Spara ad un coetaneo in discoteca, arrestato 19enne





Un 19enne è stato arrestato su richiesta della procura di Catania che lo accusa di tentato omicidio, porto e detenzione illegale di arma da fuoco. Sarebbe l’autore dei colpi di arma da fuoco sparati nella notte tra il 24 e il 25 ottobre all’interno della discoteca ‘Industrie’ di via Acquicella Porto, nel capoluogo etneo. Nella sparatoria è rimasto ferito un giovane. Il ragazzo ha riportato una ferita alla gamba sinistra con frattura multipla della tibia ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico all’ospedale San Marco. Le indagini dei carabinieri, che hanno eseguito la misura cautelare, sono andate avanti attraverso l’acquisizione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza della discoteca. Sul posto, inoltre, i militari avevano trovato e sequestrato un bossolo calibro 7,65 e un’ogiva.

Dalle immagini si evince che poco prima degli spari, la vittima e il presunto aggressore avevano avuto una discussione. Subito dopo, quest’ultimo ha estratto una pistola esplodendo almeno un colpo verso il coetaneo e, successivamente, un secondo colpo mentre tutti i presenti si allontanavano in preda al panico. La sequenza video mostra inoltre il 19enne mentre punta l’arma verso altri presenti, facendosi largo tra la folla per raggiungere l’uscita e allontanarsi dal locale. A rafforzare il quadro di accuse contro il 19enne anche l’esito di un controllo stradale effettuato dai carabinieri poco prima della sparatoria. I militari avevano controllato l’auto condotta dal 19enne che poi è stato riconosciuto proprio grazie alla successiva visione dei filmati. Da qui la richiesta di arresto avanzata al gip che ha accolto l’istanza della Procura disponendo la custodia cautelare in carcere per il 19enne.