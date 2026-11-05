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Incidente stradale a Favara, auto si ribalta in contrada Esa Chimento

Alcuni passanti si sono fermati per prestare un primo soccorso in attesa dell’ambulanza e delle forze dell’ordine

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Incidente lungo la strada Esa-Chimento che collega  Favara con la SS 115 e la periferia del Villaggio Mosè. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un sinistro autonomo; il conducente dell’auto ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato su un lato.

Alcuni passanti si sono fermati per prestare un primo soccorso in attesa dell’ambulanza e delle forze dell’ordine. Non si hanno informazioni relative alle condizioni di salute dell’autista.
In aggiornamento.

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