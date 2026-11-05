Spaccio di droga con Telegram, sette arresti

La Polizia di Stato, segnatamente personale della squadra “Investigativa” del Commissariato di P.S. “Brancaccio”, ha dato corso ad una Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone indagate per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso e con il vicnolo della continuazione.

L’esecuzione delle odierne misure rappresenta un’appendice ed ulteriore segmento di una operazione antidroga ed antimafia già concretizzatasi, nel dicembre del 2025, nell’applicazione di provvedimenti restrittivi nei confronti di indagati accusati di reati associativi mafiosi, finalizzati allo spaccio. Tra agosto 2024 e gennaio 2025, è emerso come il gruppo criminale, monitorato dai poliziotti e capeggiato da un soggetto intraneo alla famiglia mafiosa di Roccella, in seno al “Mandamento di Brancaccio”, abbia trafficato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, soprattutto hashish, per diverse decine di chilogrammi, utilizzando peraltro una piantagione indoor dedita alla coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Durante l’attività sono state individuate e smantellata due piazze di spaccio c.d. “fisiche”, allestite nei quartieri Sperone e Bonagia, dove gli acquirenti venivano riforniti prevalentemente dipanetti di hashish, nonché una piazza di spaccio c.d. “virtuale”, creata grazie ad un canale Telegrame così ritenuta più sicura e affidabile dai componenti il sodalizio criminale.

La droga viaggiava, anche su ordinazione e raggiungeva quartieri cittadini che potevano essere diversi e lontani rispetto a quelli dei sodali.

Il servizio delivery è stato anche utilizzato al mattino per rifornire (prima dell’ingresso o durante la ricreazione) studenti minorenni all’esterno degli istituti scolastici consentendo ciò di contestare, in alcune circostanze, le aggravanti di legge previste in caso di cessioni di stupefacenti a minori e in prossimità di scuole.

Tutti i destinatari dell’odierna ordinanza, a vario titolo, hanno partecipato attivamente all’approvvigionamento di sostanza stupefacente per la successiva vendita al dettaglio di diversi kg diHashish, Marijuana e Cocaina.

Fra l’altro, due dei sodali hanno fornito grosse quantità di sostanza stupefacente del tipo Hashish e Marijuana al gruppo criminale, avvalendosi, altresì,\\ di una piantagione indoor dedita alla coltivazione e produzione di ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo Marijuana.