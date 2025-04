Escono fuori strada con l’auto di servizio: feriti due carabinieri

Due carabinieri della compagnia di Caltagirone sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla Strada Statale Catania-Ragusa. Il sinistro, avvenuto nella notte, non ha coinvolto altri veicoli. Uno dei militari è in gravi condizioni ed è stato trasferito d’urgenza in un ospedale di Catania, mentre l’altro è ricoverato presso il nosocomio di Caltagirone.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due carabinieri si trovavano a bordo di una gazzella in servizio di pattugliamento quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto di servizio avrebbe urtato un cordolo, ribaltandosi. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti il personale del 118 e le pattuglie della polizia stradale di Caltagirone per prestare soccorso e avviare i rilievi necessari.

La polizia stradale ha avviato un’indagine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità. (Foto Puntato forze di Polizia)