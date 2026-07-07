Etna: blocco voli all’aeroporto di Catania fino alle 14 di oggi

In seguito alle attività vulcaniche avvenute nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 luglio permane l’interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania che è esteso alle ore 14 di oggi. Lo comunica la Sac, società che gestisce lo scalo dal capoluogo etneo. “I passeggeri – si legge nella nota – sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo