Catania

Etna: blocco voli all’aeroporto di Catania fino alle 14 di oggi

Lo comunica la Sac, società che gestisce lo scalo dal capoluogo etneo.

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

 In seguito alle attività vulcaniche avvenute nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 luglio permane l’interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania che è esteso alle ore 14 di oggi. Lo comunica la Sac, società che gestisce lo scalo dal capoluogo etneo. “I passeggeri – si legge nella nota – sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo

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