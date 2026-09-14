Catania

Etna, e’ allerta rossa per cenere: stop voli in arrivo

E' stata disposta la chiusura del settore C1, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle ore 16:00

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ di nuovo allerta rossa sull’Etna, per l’emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l’aviazione, l’altezza stimata della nube vulcanica e’ di circa 4 chilometri. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioe’ in direzione dell’aeroporto di Catania. Il fenomeno e’ osservato con telecamere di sorveglianza visibile e termica.

In seguito alle attività vulcaniche di oggi, lunedì 14 settembre, è stata disposta la chiusura del settore C1, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle ore 16:00, ora locale.I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”. Si legge in una nota della società aeroportuale.

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