Ad Agrigento la 112esima Giornata del Migrante e del Rifugiato

In occasione della 112esima Giornata del Migrante e del Rifugiato, la Caritas Diocesana di Agrigento e la Fondazione Mondoaltro promuovono un momento di riflessione e confronto dedicato ai temi delle migrazioni, dell’accoglienza e della tutela delle persone più vulnerabili. L’iniziativa, ispirata alle parole del Vangelo di Matteo «Anche uno solo di questi bambini» (cfr. Mt 18,10), si terrà domenica 27 settembre 2026, alle ore 17.00, presso la Fondazione Mondoaltro, via Barone, Agrigento.

L’incontro vedrà la partecipazione di:Valerio Landri, Direttore Caritas Diocesana Agrigento;Roberta T. Di Rosa, Professore ordinario di Culture e Società presso UniPA;Monika Tabu, studentessa dell’Università di Palermo – progetto “Corridoi Universitari”;Paolo Patruno, fotografo e filmmaker documentarista; Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento.

La giornata sarà inoltre l’occasione per inaugurare la mostra “Birth is a Dream” di Paolo Patruno, un progetto fotografico che accompagnerà la riflessione sui percorsi migratori e sulle storie delle persone costrette a lasciare la propria terra.

L’appuntamento intende offrire uno spazio di dialogo e sensibilizzazione, ponendo al centro la dignità di ogni persona e, in particolare, la condizione dei bambini e delle persone più fragili coinvolte nei fenomeni migratori.