Etna, e’ allerta rossa per cenere: stop voli fino alle 22

E’ di nuovo allerta rossa sull’Etna, per l’emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l’aviazione, l’altezza stimata della nube vulcanica e’ di circa 4 chilometri. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioe’ in direzione dell’aeroporto di Catania. Il fenomeno e’ osservato con telecamere di sorveglianza visibile e termica.

“In seguito alle attività vulcaniche di oggi, lunedì 14 settembre, sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 22 ora .I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”. Si legge in una nota della società aeroportuale.