Perde il controllo dell’auto e si ribalta: morto 48enne

Un uomo di 48enne di Pedagaggi, Alberto Di Pietro, è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale lungo la provinciale che collega Carlentini alla frazione. Inutile la corsa in ospedale: l’uomo è spirato poco dopo il ricovero in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione il conducente ha improvvisamente perso il controllo del veicolo e poi ha finito la corsa ribaltandosi. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Sono intervenuti oltre i sanitari del 118, i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi tecnici del caso e ascoltato alcune persone che si trovavano nella zona al momento dei fatti, nel tentativo di ricostruire l’esatta sequenza dell’accaduto. (FOTO DIRETTA SICILIA)