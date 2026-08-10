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Perde il controllo dell’auto e si ribalta: morto 48enne

La vittima è Alberto Di Pietro

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 48enne di Pedagaggi, Alberto Di Pietro, è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale lungo la provinciale che collega Carlentini alla frazione. Inutile la corsa in ospedale: l’uomo è spirato poco dopo il ricovero in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione il conducente ha improvvisamente perso il controllo del veicolo e poi ha finito la corsa ribaltandosi. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Sono intervenuti oltre i sanitari del 118, i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi tecnici del caso e ascoltato alcune persone che si trovavano nella zona al momento dei fatti, nel tentativo di ricostruire l’esatta sequenza dell’accaduto. (FOTO DIRETTA SICILIA)

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