Catania

Evacuato il “Rifugio Sapienza”, possibili esalazioni di monossido

Diverse persone che risiedevano nell'hotel-ristorante hanno accusato malori dopo aver inalato, presumibilmente, monossido di carbonio

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Ospiti evacuati nel corso della notte appena trascorsa al ‘Rifugio Sapienza’, la storica struttura ricettiva situata sul versante sud dell’Etna, all’altezza della stazione della funivia. Diverse persone che risiedevano nell’hotel-ristorante hanno accusato malori dopo aver inalato, presumibilmente, monossido di carbonio. I clienti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati al Policlinico di Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ragalna, che hanno avviato le indagini insieme ai vigili del fuoco per individuare l’origine dei malori e mettere in sicurezza l’intera struttura.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Due sparatorie in 24 ore e una sola pistola, ad Agrigento si indaga su possibile regolamento di conti 
Apertura

Coinvolto in incidente stradale, morto osservatore arbitrale di 38 anni 
Apertura

Lavoratore in nero e telecamere abusive in un bar a Palma, stangata al titolare 
Apertura

“Picciotti, che cosa vi ho fatto?”, 36 anni fa veniva ucciso il giudice Rosario Livatino 
Agrigento

Bomba d’acqua mette in ginocchio Agrigento, si contano i danni 
banner italpress istituzionale banner italpress tv