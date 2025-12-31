Catania

Fatta esplodere la cassaforte di un bancoposta, caccia a due banditi

Entrambi con il volto coperto, sono entrati in azione per mettere a segno il colpo per poi fuggire a bordo di un'auto

Pubblicato 33 secondi fa
Da Redazione

Assalto nella notte all’ufficio postale di piazza Tivoli a Tremestieri Etneo nel Catanese dove alcuni banditi, almeno due, hanno fatto esplodere la cassaforte del Bancoposta. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini, entrambi con il volto coperto, sono entrati in azione per mettere a segno il colpo per poi fuggire a bordo di un’auto.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale e i vigili del fuoco per verificare eventuali danni all’immobile che ospita l’ufficio postale.

