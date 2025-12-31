PRIMO PIANO

Resti di cadaveri seppelliti in una discarica abusiva di un cimitero: cinque indagati

Sono cinque le persone già indagate, prima del nuovo ritrovamento, nel fascicolo che ipotizza, a vario titolo, i reati di vilipendio di cadavere e abbandono di scarti cimiteriali.

Resti di vecchi cadaveri disseppelliti contenuti in buste di plastica sotterrate in una discarica abusiva realizzata nel cimitero di Aci Catena, nel Catanese. E’ la nuova scoperta, riportata dal quotidiano La Sicilia, emersa da verifiche disposte dall’Arpa, ed eseguita anche da carabinieri, vigili del fuoco e Azienda sanitaria provinciale, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Catania sulla gestione del camposanto comunale. Sono cinque le persone già indagate, prima del nuovo ritrovamento, nel fascicolo che ipotizza, a vario titolo, i reati di vilipendio di cadavere e abbandono di scarti cimiteriali. Avvisi di garanzia sono stati già notificati alla sindaca Margherita Ferro, al suo vice con delega ai Servizi cimiteriali, Andrea Licciardello, all’ex assessore Pippo Sciacca, al dirigente dell’Area tecnica, Alfio Grassi, all’attuale direttore del cimitero, Alfio Di Grazia e al suo predecessore, Alfio Gulisano. “Il Comune di Aci Catena – dice la sindaca Margherita Ferro, che è tra gli indagati – si costituirà parte civile per partecipare attivamente al processo penale contro i colpevoli e chiedere direttamente in quella sede il risarcimento dei danni subiti. Stiamo collaborando con i carabinieri e continueremo a farlo, mettendoci a disposizione anche della magistratura per fornire eventuali e futuri chiarimenti, affinché la verità sulla vicenda possa presto venire fuori”.

