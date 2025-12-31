Turista disperso sull’Etna: recuperato dai soccorritori

Si sono concluse con successo le operazioni di ricerca sul versante nord dell Etna dove un turista era risultato disperso nel tardo pomeriggio di oggi. L’uomo è stato individuato e recuperato dai soccorritori dopo ore di apprensione vissute in un area impervia nei pressi del Rifugio Citelli, precisamente nella zona di Serra delle Concazze. Nonostante il forte spavento e il principio di assideramento dovuto alle temperature proibitive, il disperso è stato trovato in buone condizioni generali di salute.

L’allarme era scattato a seguito della segnalazione del fratello dell uomo, che aveva fatto attivare immediatamente la macchina dei soccorsi. Fondamentale per la riuscita dell intervento è stata la comunicazione della propria posizione da parte dello stesso turista, un dato che ha permesso alle squadre di terra di circoscrivere l’area delle ricerche. Le operazioni si sono svolte in un contesto ambientale particolarmente ostile, caratterizzato dal buio fitto, dal ghiaccio e dalla fitta coltre nevosa che ricopre le alte quote del vulcano in queste ore.

Il ritrovamento è stato effettuato dai volontari del Soccorso Alpino di Nicolosi, che hanno operato in stretta sinergia con i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania e i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. All’intervento hanno preso parte attiva le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Riposto e Linguaglossa, insieme agli specialisti del nucleo speleo alpino fluviale e ai volontari del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.