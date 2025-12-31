Siculiana

Siculiana, chiusa a Capodanno la guardia medica per mancanza di medici

L’assistenza sanitaria sarà comunque garantita presso la Guardia Medica di Realmonte

Da Redazione

“Vi informo che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha comunicato la chiusura temporanea del Presidio di Guardia Medica di Siculiana per l’intera giornata di Capodanno, dalle ore 8:00 di giorni 1 gennaio alle ore 8:00 del 2 gennaio, a causa dell’impossibilità di reperire personale medico sostitutivo. L’assistenza sanitaria sarà comunque garantita presso la Guardia Medica di Realmonte, sita in Via Miramare, 1.” A renderlo noto è il sindaco di Siculiana, Peppe Zambito.

“Le chiamate dirette al numero di Siculiana (0922 442452) saranno automaticamente deviate al presidio di Realmonte (0922 442543), che rimane il punto di riferimento per ogni necessità durante queste 24 ore”, sottolinea il primo cittadino.

