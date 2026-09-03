Fermato per un controllo e trovato con quasi due chili di droga: arrestato





Un pusher catanese di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato, al termine di un’attività svolta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania, che hanno trovato a casa sua un consistente quantitativo di droga.

I “Falchi” lo hanno individuato, in strada, nei pressi di via Nuovalucello, mentre si trovava all’esterno dell’auto. Il suo atteggiamento particolarmente guardingo ha attirato l’attenzione dei poliziotti che lo hanno fermato per sottoporlo ad un controllo. L’uomo ha manifestato un certo nervosismo durante lo svolgimento degli accertamenti e, probabilmente per mettere fine, al più presto, ai controlli, ha consegnato spontaneamente una busta custodita sul pianale anteriore del lato passeggero della sua auto, contenente 30 bustine di marijuana, per un peso complessivo di 120 grammi, e un’ulteriore busta con marijuana sfusa per un peso di 100 grammi.

A quel punto, le verifiche sono state estese anche nell’abitazione del 28enne, ubicata nel quartiere “San Cristoforo”. È qui che i poliziotti della IV sezione investigativa “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile hanno scoperto un vero e proprio deposito di marijuana, rinvenendo la sostanza stupefacente nelle diverse stanze della casa, dal davanzale di una finestra della cucina, all’armadio della camera da letto, nonchè materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza. Complessivamente, l’uomo aveva in casa 1,350 chili di marijuana.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il 28enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della direttissima.