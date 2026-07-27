Catania

Fuga spericolata in tangenziale con auto rubata, arrestato

Il suo comportamento ha determinato il ferimento di tre poliziotti, oltre al danneggiamento del veicolo della polizia e di diversi mezzi in sosta

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Stava viaggiando lungo la tangenziale di Catania quando, alla vista di una pattuglia della polizia di Stato, ha cambiato direzione, prendendo la prima uscita utile. Gli agenti della Polizia stradale in servizio in Tangenziale hanno raggiunto il veicolo, intimando all’uomo di fermarsi, ma il pregiudicato ha dato vita a una pericolosa fuga dallo svincolo Zia Lisa, tallonato dalla pattuglia della Polstrada. Durante il tragitto, il conducente ha tentato di speronare l’auto della polizia. Il suo comportamento ha determinato il ferimento di tre poliziotti, oltre al danneggiamento del veicolo della polizia e di diversi mezzi in sosta.

Per le sue manovre, l’uomo ha poi perso il controllo del mezzo, finendo contro un muro, in corso Indipendenza. A quel punto e’ sceso dall’auto nel tentativo di scappare a piedi, ma e’ stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno definitivamente bloccato. Una volta identificato e’ emerso che l’uomo stava viaggiando su un’auto risultata rubata, il giorno prima, in un autosalone di Siracusa. Pertanto, e’ stato arrestato per ricettazione del veicolo, per fuga pericolosa e per resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Come disposto dall’autorita’ giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, l’uomo e’ stato posto ai domiciliari.

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