Importuna passanti sul lungomare di Marina di Palma e viene picchiato, indagini

Non solo atti vandalici ai danni dei vasi con i fiori sul Lungomare Todaro di Marina di Palma di Montechiaro. La scorsa notte la zona è stata anche teatro di una lite che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Stando alle prime informazioni, un cittadino extracomunitario, apparentemente in evidente stato di ebbrezza, avrebbe trascorso gran parte della serata importunando i clienti di uno dei locali presenti sul lungomare. Nonostante i ripetuti tentativi di allontanarlo, l’uomo avrebbe continuato con il suo comportamento, fino a quando la situazione sarebbe degenerata e sarebbe stato aggredito e malmenato.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Licata, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità