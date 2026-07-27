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In casa con un chilo di droga: arrestato 25enne

Deve rispondere di spaccio e detenzione di stupefacenti

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri della stazione di Isola delle Femmine hanno arrestato in flagranza un 25enne per spaccio di droga. Militari dell’Arma, che si erano recati nell’abitazione dell’indagato per la notifica di un atto amministrativo, hanno sentito l’odore intenso della marijuana, sequestrando un chilo di droga. Durante gli accertamenti, un giovane si è presentato per saldare un debito per l’acquisto dello stupefacente. Il 25enne è stato condotto in carcere

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