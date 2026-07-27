Agrigento

Evade dai domiciliari, poliziotti lo vedono rientrare dalla finestra: arrestato 

Poco prima, peraltro, è stato segnalato un tentativo di furto alla sede del Libero Consorzio nella vicina via Esseneto.

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

È stato pizzicato dai poliziotti delle Volanti mentre rientrava a casa, passando per una finestra, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Per questo motivo Massimo Farinelli, già noto alle cronache per essere stato protagonista di una lunga serie di furti in città, è stato arrestato per il reato di evasione.

Il giudice ha aggravato la misura nei suoi confronti disponendo la custodia in carcere. L’uomo, secondo quanto ricostruito, non sarebbe stato trovato in casa dove, invece, doveva stare poiché sottoposto ai domiciliari. Poco prima, peraltro, è stato segnalato un tentativo di furto alla sede del Libero Consorzio nella vicina via Esseneto. Gli investigatori non escludono che ad agire possa essere stato proprio l’agrigentino. 

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