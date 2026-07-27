Catania

Ubriaco al volante e con una dose di cocaina, denunciato 52enne

Contestualmente, il 52enne è stato segnalato in Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente, sequestrando la dose trovata in suo possesso

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha fermato un 52enne di Bronte che è stato notato mentre guidava in evidente stato di ebbrezza alcolica lungo viale Kennedy, particolarmente affollato, in queste settimane estive, da cittadini e turisti che frequentano gli stabilimenti balneari, i locali di intrattenimento musicale e le attività di ristorazione.

L’uomo, alla guida di un suv, è stato intercettato da una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, durante un servizio di controllo serale disposto proprio per salvaguardare la sicurezza dei frequentatori della Playa, nonché per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

Alla vista degli agenti il 52enne ha sterzato in modo repentino, introducendosi nel parcheggio della spiaggia libera n. 3. A quel punto, i poliziotti lo hanno raggiunto e hanno notato che dal finestrino aveva lanciato un involucro. Una volta recuperato, è stato appurato che si trattava di una dose di cocaina. Bloccato per ulteriori approfondimenti, è emerso che l’uomo aveva alzato parecchio il gomito, per cui è stato sottoposto ad alcoltest, che ha restituito, al primo controllo, una concentrazione di 2 gr/l e, al secondo controllo, una di 1,98 gr/l, ben sopra ai limiti consentiti.

Pertanto, i poliziotti lo hanno denunciato per guida in stato d’ebbrezza, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ore e fino a condanna definitiva. Contestualmente, il 52enne è stato segnalato in Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente, sequestrando la dose trovata in suo possesso. Visto lo stato di ubriachezza, l’auto è stata affidata ad una ditta del settore del soccorso stradale.

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