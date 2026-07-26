Agrigento

Messaggio intimidatorio in un cantiere, “avvertimento” per una ditta agrigentina

Si tratta di un piccione impiccato con una corda al canneto. A fare la scoperta è stato un operaio della ditta

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Quello che sembra essere un inquietante messaggio intimidatorio è stato recapitato all’ingresso di un cantiere di una ditta agrigentina impegnata, per conto di Siciliacque, nei lavori di manutenzione degli acquedotti di Agrigento Sud. Lavori che sono in corso a Gela. Si tratta di un piccione impiccato con una corda al canneto. A fare la scoperta è stato un operaio della ditta. Il titolare dell’impresa ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini per fare luce sull’accaduto.

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