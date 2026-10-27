Catania

Furetti e cagnolini ammassati in gabbie, denunciato il proprietario dell’immobile

Nello stesso tempo, il proprietario del garage è stato sanzionato per 2.700 euro dagli agenti del settore “ambientale” della Polizia Locale, giunti appositamente sul posto

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha messo in salvo 20 cagnolini e 12 furetti trovati in pessime condizioni igieniche, ammassati in gabbie in un garage di Librino.

Il controllo è scattato nel corso di un’azione di pattugliamento del quartiere, quando i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno sentito abbaiare alcuni cagnolini, con una certa insistenza, dall’interno del locale. Per fugare ogni sospetto, i poliziotti hanno rintracciato, in pochi minuti, i proprietari dell’immobile, una coppia catanese. Il marito, un 55enne, aveva ammassato i cuccioli di varie razze e i furetti in gabbie piccole e sporche, in un ambiente del tutto privo dei requisiti minimi per garantire la crescita e il benessere complessivo degli animali.

Per verificarne le condizioni complessive di salute, è stato chiesto l’intervento dei medici veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, che hanno constatato lo stato di malnutrizione di alcuni cuccioli e l’assenza di microchip. Nello stesso tempo, il proprietario del garage è stato sanzionato per 2.700 euro dagli agenti del settore “ambientale” della Polizia Locale, giunti appositamente sul posto.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno provveduto a sequestrare gli animali, affidandoli al soccorso veterinario, e a denunciare il 55enne all’Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali e detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

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