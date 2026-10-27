Petardo esplode nelle mani di un tifoso, rischia di perdere due dita

Rischia di perdere due dita della mano il ventisettenne che, nella serata di domenica, è stato gravemente ferito dall’esplosione di un petardo che aveva appena acceso. È successo a non molta distanza dallo stadio Esseneto di Agrigento in occasione della partita in notturna tra Akragas e Marsala. Secondo quanto ricostruito, il tifoso non stava raggiungendo il campo ma avrebbe acceso il petardo che gli è esploso tra le mani. Lanciato l’allarme, gli operatori del 118 lo hanno soccorso e portato in ospedale. Il giovane ha riportato ustioni al volto e profonde lesioni alle dita. Per questo motivo è stato trasferito in una struttura sanitaria specializzata.