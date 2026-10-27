Agrigento

Petardo esplode nelle mani di un tifoso, rischia di perdere due dita

Rischia di perdere due dita della mano il ventisettenne che, nella serata di domenica, è stato gravemente ferito dall’esplosione di un petardo che aveva appena acceso

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Rischia di perdere due dita della mano il ventisettenne che, nella serata di domenica, è stato gravemente ferito dall’esplosione di un petardo che aveva appena acceso. È successo a non molta distanza dallo stadio Esseneto di Agrigento in occasione della partita in notturna tra Akragas e Marsala. Secondo quanto ricostruito, il tifoso non stava raggiungendo il campo ma avrebbe acceso il petardo che gli è esploso tra le mani. Lanciato l’allarme, gli operatori del 118 lo hanno soccorso e portato in ospedale. Il giovane ha riportato ustioni al volto e profonde lesioni alle dita. Per questo motivo è stato trasferito in una struttura sanitaria specializzata. 

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