Tennis Tavolo Paralimpico, in Serie A esordio vincente per la Pro Sport Ravanusa

Esordio vincente per la Pro Sport Ravanusa nel Campionato Nazionale di Serie A – Classe 11 di Tennis Tavolo Paralimpico. Nella prima giornata della competizione, disputata a Riposto, la formazione ravanusana ha conquistato una significativa vittoria per 3-1 contro il Sassari, iniziando con il piede giusto il proprio percorso stagionale nella massima serie nazionale della propria classe di appartenenza. A difendere i colori della Pro Sport Ravanusa sono stati gli atleti Salvatore Portelli, Salvatore D’Auria e Rosario Callari, protagonisti di una prestazione che ha permesso alla squadra di portare a casa il primo successo stagionale. Ad accompagnare il gruppo in questa trasferta sono stati il dirigente Claudio Ciuni e il tecnico Tullio Miccichè, presenza ormai costante e punto di riferimento per gli atleti.

Proprio il lavoro svolto dal tecnico Miccichè merita una particolare sottolineatura. La sua presenza assidua, la dedizione negli allenamenti e l’attenzione rivolta alla crescita sportiva dei ragazzi stanno contribuendo a rafforzare il gruppo e a valorizzare le capacità di ciascun atleta. Un impegno quotidiano che rappresenta un elemento importante per la crescita del settore paralimpico della società e che trova in questo successo un primo, significativo riscontro sul campo.

La vittoria contro il Sassari assume un valore particolare perché arriva all’inizio di un campionato nazionale impegnativo, nel quale la Pro Sport Ravanusa intende misurarsi con determinazione, portando avanti i valori dello sport, dell’inclusione e della partecipazione.

Archiviato questo primo appuntamento con soddisfazione, l’attenzione della società si sposta ora sul campionato di Serie D3 del settore olimpico. Per la prima volta nella propria storia sportiva in questo ambito, infatti, la Pro Sport Ravanusa presenterà una propria squadra, ampliando così la partecipazione alle competizioni federali e aprendo un nuovo capitolo nel percorso di crescita della società.

Due impegni diversi, ma uniti dalla stessa filosofia: investire sugli atleti, promuovere il tennis tavolo e costruire nuove opportunità di crescita sportiva.Per la Pro Sport Ravanusa, il successo di Riposto rappresenta dunque un ottimo punto di partenza. La stagione è appena iniziata e la società guarda ai prossimi appuntamenti con entusiasmo, determinazione e la volontà di continuare a rappresentare al meglio il territorio ravanusano.