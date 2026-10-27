Ladri all’ex ospedale di Agrigento, svuotati i distributori automatici

Ladri ancora una volta in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi hanno preso di mira i locali dell’ex ospedale in via Giovanni XXIII. Una volta dentro, infatti, sono riusciti a scassinare le macchinette automatiche che distribuiscono snack e bevande portando via gli incassi. Poi la fuga. Oltre al furto delle monetine i malviventi hanno anche provocato danni ad una porta e ad un infisso della struttura. Negli ultimi giorni in città si è registrata una escalation di episodi del genere con i ladri che hanno preso di mira edifici pubblici. Al via le indagini per risalire agli autori.