Palermo

Tamponamento tra auto e furgone sulla A19, traffico rallentato

Code sulla A19 Dir "Diramazione per Via Giafar" direzione Palermo

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

 A causa di un incidente, il traffico è rallentato con code sulla A19 Dir “Diramazione per Via Giafar”, al km 4,500, in direzione Palermo. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un furgone e un’autovettura in un tamponamento. Sul posto sono presenti la Polizia Stradale e le squadre Anas. Il personale Anas è impegnato anche nella gestione della viabilità e nel presidio della coda, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e favorire il ripristino delle normali condizioni di circolazione nel più breve tempo possibile.

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