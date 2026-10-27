Tamponamento tra auto e furgone sulla A19, traffico rallentato

A causa di un incidente, il traffico è rallentato con code sulla A19 Dir “Diramazione per Via Giafar”, al km 4,500, in direzione Palermo. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un furgone e un’autovettura in un tamponamento. Sul posto sono presenti la Polizia Stradale e le squadre Anas. Il personale Anas è impegnato anche nella gestione della viabilità e nel presidio della coda, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e favorire il ripristino delle normali condizioni di circolazione nel più breve tempo possibile.