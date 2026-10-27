Catania

Gdf, sequestrati oltre 11 milioni di articoli non conformi per Halloween

Al titolare dell'attività commerciale sono state comminate sanzioni amministrative pari ad oltre 35.000 euro

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

I finanzieri del Comando provinciale di Catania impegnati nei controlli straordinari in prossimita’ della festa di Halloween hanno sequestrato oltre 11 milioni di articoli, tra prodotti non sicuri e contraffatti, prevalentemente destinati all’utilizzo da parte dei bambini e mancanti delle certificazioni minime di sicurezza e delle indicazioni per il consumatore. L’intervento, eseguito dalle fiamme gialle del I Gruppo di Catania, ha riguardato un operatore commerciale all’ingrosso di Misterbianco, nei cui magazzini i militari hanno trovato oltre 10 milioni di articoli di vario genere (tra cui oggettistica in materiale plastico, come zucche, maschere, teschi, unghie finte, giocattoli e altri accessori) pronti a essere immessi sul mercato.

Oltre al sequestro amministrativo e al ritiro immediato dal commercio dei prodotti, al titolare dell’attività commerciale sono state comminate sanzioni amministrative pari ad oltre 35.000 euro. Per gli investigatori, “l’assenza sui prodotti delle indicazioni sulla provenienza e sulla composizione merceologica, oltre a costituire un illecito amministrativo in violazione del cosiddetto ‘Codice del consumo’, rappresenta un concreto rischio e una minaccia per la salute dei consumatori, in quanto spesso sottende l’utilizzo di materie prime di scarsa qualita’, se non addirittura nocive, senza rispettare i rigorosi standard di produzione stabiliti dalla normativa europea e nazionale”. Nel corso dell’attività sono state anche sequestrate piu’ di un milione di carte da gioco contraffatte, riproducenti i noti marchi “Uno”, “Dos” e “Modiano”, con denuncia dell’attivita’ alla locale autorita’ giudiziaria per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni fals e ricettazione.

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