Gdf, sequestrati oltre 11 milioni di articoli non conformi per Halloween

I finanzieri del Comando provinciale di Catania impegnati nei controlli straordinari in prossimita’ della festa di Halloween hanno sequestrato oltre 11 milioni di articoli, tra prodotti non sicuri e contraffatti, prevalentemente destinati all’utilizzo da parte dei bambini e mancanti delle certificazioni minime di sicurezza e delle indicazioni per il consumatore. L’intervento, eseguito dalle fiamme gialle del I Gruppo di Catania, ha riguardato un operatore commerciale all’ingrosso di Misterbianco, nei cui magazzini i militari hanno trovato oltre 10 milioni di articoli di vario genere (tra cui oggettistica in materiale plastico, come zucche, maschere, teschi, unghie finte, giocattoli e altri accessori) pronti a essere immessi sul mercato.

Oltre al sequestro amministrativo e al ritiro immediato dal commercio dei prodotti, al titolare dell’attività commerciale sono state comminate sanzioni amministrative pari ad oltre 35.000 euro. Per gli investigatori, “l’assenza sui prodotti delle indicazioni sulla provenienza e sulla composizione merceologica, oltre a costituire un illecito amministrativo in violazione del cosiddetto ‘Codice del consumo’, rappresenta un concreto rischio e una minaccia per la salute dei consumatori, in quanto spesso sottende l’utilizzo di materie prime di scarsa qualita’, se non addirittura nocive, senza rispettare i rigorosi standard di produzione stabiliti dalla normativa europea e nazionale”. Nel corso dell’attività sono state anche sequestrate piu’ di un milione di carte da gioco contraffatte, riproducenti i noti marchi “Uno”, “Dos” e “Modiano”, con denuncia dell’attivita’ alla locale autorita’ giudiziaria per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni fals e ricettazione.