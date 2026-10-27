Agrigento

Agrigento, Alessandro Svettini eletto presidente della Commissione Affari Sociali

Controcorrente: «La persona giusta nel posto giusto»

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

«Siamo orgogliosi che la guida di questa Commissione sia stata affidata ad Alessandro», dichiara il gruppo di Controcorrente. «Raramente un incarico politico coincide così bene con la storia professionale di chi lo riceve. Alessandro è un medico psichiatra e psicoterapeuta. Ha lavorato per anni all’Azienda sanitaria di Bolzano, dove ha diretto per un decennio un centro di riabilitazione psichiatrica. Ha portato in Italia l’esperienza maturata alla UCLA di Los Angeles e il modello del recovery, l’idea che chi attraversa una malattia o una fragilità abbia diritto a riconquistare una vita piena e un posto nella comunità. Tornato ad Agrigento, ha lavorato nel servizio psichiatrico dell’ASP, dove è stato anche direttore di un’unità di salute mentale. Conosce quindi le fragilità di questa città non dai documenti, ma dalle persone che ha incontrato e continua a incontrare nel suo lavoro».

«La Commissione Affari Sociali», prosegue il gruppo, «si occupa di temi che toccano la vita concreta delle persone: la disabilità, la salute mentale, le famiglie in difficoltà, gli anziani soli, i giovani che faticano a trovare la propria strada. Sono ambiti in cui servono competenza, ascolto e la capacità di costruire reti tra Comune, servizi sanitari, scuole e terzo settore. Siamo certi che Alessandro saprà fare della Commissione un luogo di lavoro serio e aperto, capace di dialogare con tutte le forze presenti in Consiglio comunale nell’interesse della città».Il gruppo consiliare Controcorrente ringrazia tutti i componenti della Commissione, di maggioranza e di opposizione, per il clima di correttezza e di rispetto con cui si è svolta l’elezione. È un segnale positivo: sui temi sociali la città chiede alla politica di lavorare insieme, al di là delle appartenenze, e siamo convinti che la Commissione saprà farlo. Al presidente Svettini vanno i nostri auguri di buon lavoro e il nostro pieno sostegno.

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