Gli sparano alla gamba per rubargli Rolex di 40 mila euro, due arresti 

La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, nell’ambito del coordinamento delle indagini relative ad una rapina a mano armata avvenuta in questo capoluogo il 2 luglio ., ha emesso decreto di fermo di indiziato nei confronti di Fulvio Antonino Amante, 21 anni, e Gabriele Tosto, 22 anni, in quanto entrambi gravemente indiziati, di essere stati, in concorso tra loro, gli autori dei reati di rapina a mano armata e dei correlati reati, posti in essere per attuare la rapina, di tentato omicidio, nonché di porto ed illegale detenzione di armi.