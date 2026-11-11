Licata

Ordigno fatto esplodere davanti casa di un pensionato, indagini 

L’esplosione ha causato danni alla porta della casa. Il 67enne, dopo aver fatto la scoperta, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Momenti di paura a Licata dove un ordigno rudimentale è stato piazzato e fatto esplodere davanti la porta dell’abitazione di un pensionato di 67 anni. Il fatto è avvenuto nei pressi di piazza Attilio Regolo, nella zona del porto turistico.

L’esplosione ha causato danni alla porta della casa. Il 67enne, dopo aver fatto la scoperta, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini degli investigatori per ricostruire quanto accaduto e cercare di fare luce sui responsabili. 

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