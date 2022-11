Humanity1: medico di bordo, mi sono vergognata del mio lavoro

“Quando i medici, saliti a bordo su nostra richiesta perché le condizioni dei migranti stavano peggiorando, hanno valutato ogni singolo paziente selezionandone alcuni che sono sbarcati mentre la maggior parte è rimasta in nave, è stata la prima volta nella mia vita in cui mi sono vergognata di avere fatto il mio lavoro: la condizione di persone in buona salute è diventata sostanzialmente un problema, cioè più erano sani meno scendevano. Mi sono domandata se la mia missione fosse sbagliata, è stato molto complesso”. Così Silvia, medico di bordo della Humanity1, parlando con i cronisti in conferenza stampa nel molo Levante del porto di Catania. Gli ultimi 35 migranti che si trovavano sulla Humanity1 sono stati fatti sbarcare ieri sera dopo una rivalutazione psicologica e medica.