In quattro rapinano passante in strada, un arresto: “caccia” ai complici

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti in via Giovanni Di Prima, a Catania, per una rapina a passante. Giunti sul posto, la vittima ha riferito ai poliziotti di essere stata poco prima circondata da quattro giovani extracomunitari, mentre si stava recando a riprendere la propria auto, subito dopo essere uscita da un locale.

Uno di questi, alto 1,70 metri circa, magro e con un cappellino con visiera di colore bianco, minacciava il passante con un cavatappi con punta in alluminio di colore bianco, e con forza gli strappava la collana in oro che portava al collo mentre gli altri tre lo colpivano con una bottiglia, procurandogli una ferita all’altezza dell’orecchio destro. Avviate le ricerche, gli agenti hanno rintracciato nella vicina Via delle Finanze un giovane extracomunitario, corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima sull’autore materiale del reato.

L’indagato è stato perquisito ed in tasca gli è stato trovato un cavatappi come quello utilizzato per commettere la rapina. Così lo straniero, originario del Gambia, è stato arrestato per reato di rapina aggravata in concorso con persone da identificare. Sono in corso indagini per individuare i complici.