In scooter con 10 dosi di crack, arrestato

Un 29enne è stato arrestato a Catania dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante perché sorpreso con 10 dosi di crack. E’ stato bloccato ieri intorno alle 19 nella zona del porto mentre in sella ad uno scooter era fermo probabilmente in attesa di un cliente.

Ai militari dell’Arma ha cercato di giustificarsi affermando di essersi fermato in quel luogo solo per poter parlare liberamente al telefono. Il 29enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.