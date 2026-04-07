Palermo

Aeroporto Palermo, Gesap: “no criticità carburante ma attenzione alta”

La nota di Gesap, societa' di gestione dello scalo di Punta Raisi

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

“All’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo al momento non si riscontrano criticita’ sull’approvvigionamento di carburante per aviazione Jet A1”. Lo assicura Gesap, societa’ di gestione dello scalo di Punta Raisi. L’operativita’ dei voli “non ha subito conseguenze”. Pur “in un contesto di monitoraggio della situazione, che richiede comunque un approccio prudenziale, siamo costantemente in contatto con i nostri fornitori e operatori, al fine di garantire tempestiva reattivita’ ed evoluzioni nella fornitura del carburante”, concludono dalla societa’ di gestione.

 “Il Comune – osserva il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione legata all’approvvigionamento di carburante per il trasporto aereo, che sta interessando il contesto nazionale e internazionale. In queste ore sono stato costantemente in contatto con i vertici della Gesap per monitorare ogni sviluppo e garantire un aggiornamento tempestivo. Allo stato attuale – ribadisce il primo cittadino – l’operatività dello scalo Falcone Borsellino non sta subendo conseguenze e i voli proseguono regolarmente. Continueremo a seguire la situazione con la massima prudenza e responsabilità, pronti a intervenire qualora si rendesse necessario” 

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