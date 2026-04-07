Pasquetta di disagi lungo la tratta ferroviaria Agrigento-Palermo, il racconto di un passeggero

Pasquetta di disagi lungo la tratta ferroviaria Agrigento-Palermo. Un viaggio interminabile con un treno fermo per un guasto e tanti passeggeri bloccati per ore a Sciara senza la possibilità di scendere in stazione. A raccontarlo è uno dei passeggeri sui profili social.

“Siamo partiti da Agrigento alle ore 18 con la mia ragazza – spiega un passeggero – giunti alla stazione (non di fermata) di Sciara il treno improvvisamente si ferma. Inizialmente 5 minuti, il ritardo poi viene prolungato. Ci viene comunicato il motivo del disagio, un treno precedente sulla monorotaia della tratta Agrigento-Palermo è rimasto in panne. Passata più di un’ora e ancora dal comando generale di Trenitalia non hanno comunicato novità sul da farsi. Non un’ora di stallo (per ripartire) ma per non sapere ancora cosa fare. Ci troviamo a Sciara in un punto vietato alla discesa e con impossibilità di aprire le porte, anche per prendere un filo d’aria, perché non è arrivata autorizzazione in merito all’apertura. Sono le 21:15 e siamo ancora fermi a Sciara. Dovevamo arrivare a Bagheria alle 20:08. In più visto che vi sono due vagoni non possiamo nemmeno tornare indietro. Il treno è ripartito alla volta di Palermo alle 21:20”.